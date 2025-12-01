あす日本時間午前１０時にパウエル議長がスピーチ、金融政策関連の話題は期待薄＝ロンドン為替 パウエル米ＦＲＢ議長が明日日本時間午前１０時にジョージ・シュルツ元米国務長官の追悼イベントでスピーチを行う。ただ、米金融当局者はブラックアウト期間に入っており、金融政策関連の話題は期待薄だ。念のためのリマインド。 USD/JPY155.13EUR/USD1.1626