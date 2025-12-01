10月に人気だった、「材料3つのバターサブレ」を作ってみた！ クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年10月によく読まれていた、『買い物に行かなくても作れる！材料3つのサクサク「クッキー」』の記事でご紹介したレシピを実際に作ってみました！ 材料は薄力粉、バター、砂糖。買い物に行かなくても、家にあるものだけで作れちゃう手軽さです。 生地を休