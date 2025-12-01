23:45 米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月） 予想51.9前回51.9（製造業PMI・確報値) 2日 0:00 米ISM製造業景気指数（11月） 予想49.0前回48.7 2日 0:30 ディングラ英中銀委員、貿易政策会議出席 5:15 ウィリスNZ財務相、特別委員会出席 6:10 ブレマンNZ中銀新総裁、議会出席 FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで） 米国がG20議長国に就任