ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」は4日目を終えた。青木蓮（25＝埼玉）が絶体絶命のピンチを脱してベスト18入りだ。4日目4Rは6号艇で、大外から最内差し。2周1Mでは網代に全速を合わされ着外になりかけたが、3周1Mにその網代がキャビッたところをうまくかわした。「足はダメです。自分の乗りやすい形にペラを微調整していきます」。仕上がりは相変わらず良くない。それでも準優18番目に