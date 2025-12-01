巨人の坂本勇人内野手（36）が1日、都内で行われたトークショーに出演。フリーアナウンサーの上重聡氏との絶妙な掛け合いを見せた。「21歳の時以来かな。人前でしゃべるのが苦手なんで避けてきた」という貴重なイベントに大盛況。私生活も赤裸々に明かした。「サカチョー」コンビとして巨人を引っ張り続けてきた盟友で、今季限りで現役を引退した長野久義氏は「1番思い入れが深い先輩」。引退セレモニーの涙には「最初言われた