寒い季節でも飲食店に足を運んでもらい、冬のにぎわいをつくりだそうと「秋田市鍋マップ」が発行されました。今シーズンは、スマートフォンを使って参加できるスタンプラリーが行われます。 秋田商工会議所が製作した「秋田市鍋マップ」には、秋田市内で鍋料理を提供している42の飲食店が掲載されています。冊子版の約8,000部は秋田市内各所で配布されていて、webでも見ることができます。マップでは、それぞ