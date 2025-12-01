Image: Amazon Apple Watch Series 10の完成度、めっちゃ高いです。この秋Apple（アップル）が発売したApple Watch Series 11は、バッテリー駆動時間が最大18→24時間にアップし、Cellularモデルは5Gに対応、それとディスプレイの耐久性が少しアップしました。しかし、それ以外は前モデルのApple Watch Series 10と変わっていないため、ズバリ6時間差のバッテリー駆動時間が気にならなければ