12·î1Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î¿·ÁñÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡×ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°22°Ì¡Ëvs¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±67°Ì¡Ë¤¬³«ºÅ¡£³«Ëë2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Ï¡¢6¥êー¥É¤Î42－36¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£ ¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹HCÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢ã·Æ£Âó¼Â¡¢À¾ÅÄÍ¥Âç¡¢ÇÏ¾ìÍºÂç¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥­¥ó¥½¥ó¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£¥Ûー¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿11·î28