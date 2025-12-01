11月30日、ベルギーリーグ第16節。ヘントを相手に１−１のタイスコアで迎えた66分、GK小久保玲央ブライアンから始まったシント＝トロイデン（STVV）のビルドアップは、MF山本理仁のドリブルも交えて前進。最後は左サイドの崩しからポケットを突いた左SBシメン・ユクレラーのクロスを、後藤啓介がヘッドで仕留めて２−１。後半アディショナルタイムには小久保のビッグセーブも飛び出し、４位のSTVVが４連勝を記録した。殊勲の後