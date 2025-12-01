台湾メディアの中時新聞網は25日、冬に日本旅行に行く際の服装が台湾のSNS上で議論を呼んでいると報じた。記事は、「冬に日本に行く時は防寒に注意する必要があるが、誤った服装をしていると旅が厳しいものになってしまうことがある」とし、台湾の若者向けSNS・Dcardの投稿を紹介した。それによると、日本に遊びに行く予定の投稿者は先日、ネット上で「絶対にタマネギ式の服装で行かない方がいい」との助言を目にした。「タマネギ