【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月15日18時30分から放送される『CDTVライブ！ライブ！』3時間30分スペシャルの追加出演アーティストが発表された。 ■出演アーティスト ILLITAqua TimezAdo幾田りらWEST.ENHYPENORANGE RANGEKing & PrinceSuperflyStray KidsDa-iCETOMORROW X TOGETHERDOMOTOなにわ男子HANAPerfumeBE:FIRSTFRUITS ZIPPER星野源Little Glee MonsterREIKO※アーティスト名五十音