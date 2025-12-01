2025年12月1日（月）から、『星野リゾート トマム』にて、ゴンドラでしか行けない、標高1,088mの山で冬の絶景を楽しむ『霧氷テラス』の営業が開始されます。 画像：星野リゾート 『霧氷テラス』は、標高1,088mに位置する、雪山の絶景や霧氷を観賞できる展望施設。霧氷とは、氷点下約2～10 度の間で空気中の水分や霧が木々に付着する現象のことで、きらきらときらめく絶景を見ることができます。 画像：星野リ