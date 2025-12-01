プロ野球・巨人の坂本勇人選手が1日、都内で行われた「プレミアムトークショー」に出演し、メジャー挑戦する岡本和真選手について「和真が抜けて、僕はチャンスが出てきてる」などと語りました。司会のフリーアナウンサー、上重聡さんから岡本選手が抜ける穴は大きいかと聞かれると、「他のチームを見ていると主力がFAで出て行ったり、メジャー行ったりしてるけど、若い選手、ベテランが助け合って、優勝争いしている。和真が抜け