フェイエノールトに所属する上田綺世選手が日本時間1日、リーグ戦3試合ぶりのゴールを記録。得点ランキングトップに君臨する、14戦14発と好調を維持しています。上田綺世、活躍の理由は？現地オランダの記者は、リーグ2位に位置するチームの攻撃を牽引する上田選手について、「彼は根っからのゴールハンター、得点への強烈な本能を持っています」と評価。「チャンスが来れば必ず決め、一度ゴールを決めると勢いに乗る いわゆる“ケ