櫻坂46・四期生による単独公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」が11月29日、千秋楽を迎えた。【写真】櫻坂46四期生、「新参者」を完走ライブフォト（23枚）櫻坂46・四期生の「新参者」は稲熊ひな、山田桃実が体調不良による休演のため、終盤4公演を7人で挑むことになり、さらに佐藤愛桜も怪我のため参加楽曲を減らしての出演。そんなマイナス要素をものともしないほどの熱量で、会場のBuddies（櫻坂46ファン）