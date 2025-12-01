巨人の坂本勇人内野手（36）が1日、都内で行われたトークショーに出演。フリーアナウンサーの上重聡氏との絶妙な掛け合いを見せた。「21歳の時以来かな。人前でしゃべるのが苦手なんで避けてきた」という貴重なイベントに大盛況。私生活も赤裸々に明かした。「生まれ変わるなら」という問いに「大谷翔平」と即答。「野球選手だったら誰もが言うんじゃないですか。凄いなと思って見てたけどこの1、2年は特に」と話した。15年