スイス・ジュネーブで開幕した対人地雷禁止条約の締約国会議＝1日（共同）【ジュネーブ共同】対人地雷の使用や生産などを禁止した対人地雷禁止条約（オタワ条約）の締約国会議が1日、スイス・ジュネーブで始まった。ロシアのウクライナ侵攻を受けて脱退を決める欧州の国が相次ぎ、条約が岐路を迎える中、加盟国の結束を確認できるかどうかが焦点となる。今年は日本が議長国を務め、会期は5日まで。条約を巡っては今年、ロシア