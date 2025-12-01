【ラ・リーガ】ソシエダ 2−3 ビジャレアル（日本時間11月30日／アノエタ）【映像】強烈キックを喰らい悲鳴をあげた瞬間ソシエダの日本代表MF久保建英が左足に強烈なトゥーキックを食らった。アフターで蹴り上げられて悶絶すると、ファンが騒然とした。日本時間11月30日のラ・リーガ第14節で、ソシエダはホームでビジャレアルと対戦した。久保は右WGで古巣相手に先発出場。0