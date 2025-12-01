12月1日、大阪府警阿倍野署と阿倍野消防署の一日署長を、お笑いコンビ「カベポスター」の浜田順平さんと永見大吾さんが務めました。2人は、装備点検や阿倍野区内のパトロールなどを実施。挨拶では軽妙な掛け合いを見せました。永見さん「これからも個人的に『あべのハルカス』のてっぺんから皆様を見守っておりますので」浜田さん「そんなところなんでおんの、おらんやろ」永見さん「あとは、阿倍野だけの話ではないですが…僕た