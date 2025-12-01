11月30日、乃木坂46・菅原咲月が公式ブログを更新。11月26日・27日に開催した卒業コンサートをもってグループを卒業した久保史緒里にメッセージを送った。【関連】乃木坂46菅原咲月、間近になった久保史緒里の卒業に寂しさ「すっごい長文の連絡しちゃった」菅原は、自身のブログ内で久保の卒業コンサートについて、「しおさんの乃木坂46として人生を振り返っているかのようなセットリスト」「過去も、今も、乃木坂の全てを愛してい