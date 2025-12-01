マンチェスター・ユナイテッドに所属するオランダ代表FWジョシュア・ザークツィー（24）はクリスタル・パレス戦の後、ゴールについての喜びとチームメイトや周りの人への感謝の言葉を述べた。結果的にこの試合は2-1でユナイテッドが逆転勝利を飾ったが、反撃の狼煙となる同点弾を決めたのがザークツィーだ。プレミアリーグでの得点は2024年12月1日のエヴァートン戦以来と、ほぼ1年ぶりになった。ゴール不足から度々批判の的となり