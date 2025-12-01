ジャパンエンターテイメントは、テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」で、11月22日から夕方から夜間にかけて特別体験を提供する。「ダイナソー サファリ」では特別演出を行うほか、ワイルド バンケットやインフィニティ テラスでは、オリオンビールを片手にミュージックライブや食事を楽しめる体験を追加する。新たなショーとして、沖縄らしいミュージックに乗って踊る「カチャーシー パーティ」を開始。ブリーズ