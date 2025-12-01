金沢市の20代の男性が、警察官を名乗る男らからおよそ2000万円をだまし取られる特殊詐欺の被害にあいました。警察によりますと、今年10月上旬、金沢市に住む20代の男性に通信事業者を名乗る男から「携帯電話回線が第三者に不正契約されている」と連絡がありました。その後、教えられた電話番号に電話をしたところ、警察官を名乗る男から「保釈保証金を払わなければ逮捕される」などと言われたという事です。男性は指定された口座に