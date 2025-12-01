人気ミュージカル「刀剣乱舞」が２７年１２月をもってシリーズを完結することが１日、発表された。公式サイトで製作委員会名の文書が公開され「ミュージカル『刀剣乱舞』は、２０２７年１２月までのこれからの二年間をもって、シリーズとしての完結に向けた最後の歩みを進めてまいります」としている。名だたる刀剣が人間の姿となった戦士・刀剣男士となって戦う人気ゲーム「刀剣乱舞」が原案のミュージカルは、２０１５年が初