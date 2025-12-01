1日発表された「新語・流行語大賞」の年間大賞。選ばれたのは、高市首相が発した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」でした。首相の年間大賞は16年ぶりとなりました。■年間大賞は“政界から”今年の世相を反映した「新語・流行語大賞」。司会「緊急銃猟/クマ被害」「古古古米」「ミャクミャク」ミャクミャク「万博を楽しんでくれて本当にうれしかったよ」年間大賞は“政界から”でした。司会「働いて働いて働いて働いて