2025Ç¯¤â¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¡£³¹¤â¿Í¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬¡¢¿åÂ²´Û¤Î¿Íµ¤¼Ô¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤À¡£¤½¤¦¨¡¨¡¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Ç¤¢¤ë¡ª¡ª¡À¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡¿1111É¤¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤¿¤Á¤¬·²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤è¡Á¤¯¤ß¤ë¤È¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¤â¡ª³ÈÂç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í2025Ç¯11·î18Æü¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·