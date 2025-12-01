決して飾ることなく、おおらかに笑う。そんな等身大の姿が、世代を問わず女性たちの共感を集める松本若菜さん。いつも周囲を明るく照らす彼女が見つけた不調との“心地よい”向き合い方とは？松本若菜さんが中心に立つ撮影現場では、いつもみんなが笑顔になる。一瞬にしてその場が心地いい空気に変わるのは、彼女の屈託ない振る舞いから。それでも生理やPMSなど、女性特有の不調や体調の変化に関する悩みは、私たちと同じようにあ