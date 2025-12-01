2021年本屋大賞ノミネート作、深緑野分による小説を原作とした劇場アニメーション映画『この本を盗む者は』（12月26日公開）のジャパンプレミアが12月1日、東京・新宿バルト9で開催された。主人公・御倉深冬役の片岡凜、真白役の田牧そら、東山奈央、伊藤静、土屋神葉、福岡大生監督、キャラクターデザイン／作画監督の黒澤桂子が登壇した。【全身ショット】清楚！真っ白ワンピで登場した片岡凜本作は、本嫌いの少女・深冬が、