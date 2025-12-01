Image: Amazon とにかくスマートな処理が難しい電源アダプター関係ですが、今回のAmazonブラックフライデーでも多くのタップや電源関係グッズがお安くなっています。なかでもこのTOPREKのタップは、縦型デザイン。 TOPREK 縦型電源タップ タワー式 3,099円 Amazonで見るPR 場所を取らないコンパクト設計なので、デスクトップでの使用にいいですね。