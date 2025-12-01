◇W杯アジア1次予選日本ー台湾（2025年12月1日台湾・新荘体育館）バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選2戦目で台湾（同ランク67位）と対戦。第1Qにはリードを許しながらも、第2Qに逆転して42ー36と6点リードで前半を折り返した。27年開催のW杯出場権を懸けた闘いが開幕した。W杯アジア1次予選初戦となった11月28日のホーム台湾戦（GLION ARENA