巨人の坂本勇人内野手（36）が1日、都内で行われたトークショーに出演。フリーアナウンサーの上重聡氏との絶妙な掛け合いを見せた。「21歳の時以来かな。人前でしゃべるのが苦手なんで避けてきた」という貴重なイベントに大盛況。私生活も赤裸々に明かした。「一問一答コーナー」でのまさかの答えに会場は、悲鳴交じりの歓声が上がった。「願い事をするなら」という問いに「結婚相手」と返答。「すぐにじゃなくていいので。い