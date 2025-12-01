集団でバイクに乗り、信号無視や蛇行運転など危険な行為をしたとして、1日までに愛媛県松山市内の少年10人が逮捕されました。このうち3人は高校生でした。警察「前のバイク止まりなさい」パトカーの制止を無視し、信号無視もする、バイクの集団。途中、蛇行運転で対向車線にはみ出す様子も確認できます。今年6月、愛媛県松山市の繁華街で起きた集団暴走事件。バイクに乗っていたのは15歳から17歳までの高校生を含む少年10人です。