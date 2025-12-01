日銀の植田和男総裁は1日、名古屋市での記者会見で、クマ被害により観光業などが打撃を受ける中、日本経済に与える影響を問われ「ある種の自然災害のようなものだ。一部の地域では非常に大きな影響が出ている」と述べ、懸念を示した。経済全体に与える打撃については「クマが冬眠する季節に入ったらどういうことになるのかや、餌になる植物の今後の生育の度合い、さらには政府の対策次第だ」と主張した。