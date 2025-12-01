厳選したミルクとチーズで人気の【東京ミルクチーズ工場】から、この冬だけの特別なスイーツ「チーズパフ ショコラ&マスカルポーネ」が期間限定で登場します。香ばしいシュー生地に、マスカルポーネクリームとマイルドなショコラクリームの2層仕立て。チョコチップやヘーゼルナッツの風味が加わり、冬にぴったりの濃厚な味わいが楽しめます。さらに人気クッキ