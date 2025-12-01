きょうから12月ですね。本格的な冬の訪れに動物たちも備えます。富山市ファミリーパークでは、寒さに弱いカピバラのために温かい露天風呂が設けられました。富山市ファミリーパークで冬の恒例行事となっている「カピバラの湯」がきょうから本格的に始まり、カピバラはゆったりと湯に浸かっていきました。湯気が立ち上る露天風呂で、気持ちよさそうな表情ですね。湯はおよそ40度、寒さに弱いカピバラが冬で