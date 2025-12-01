老けて見えやすいポイントは!? 大人がやってはいけない「12月のNGコーデ」冬の定番アイテムである「ニット」には、ついやりがちだけど、実は老け見えしやすい着こなしが存在します。12月に避けたいNGコーデをご紹介します。NG1. おばあちゃん的な「タートルネックコーデ」タートルネックのニットは、首もとをあたたかくキープしてくれて防寒度は抜群。ですが、首もとが覆われることで、抜け感が出にくいのが気になるポイントです。