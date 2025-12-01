現地時間11月30日、スウェーデンのストックホルム国際平和研究所が発表した報告によると、ロシア・ウクライナ紛争、パレスチナ・イスラエル紛争、世界と地域の地政学的緊張情勢および上昇し続ける軍事費支出の影響を受け、2024年の世界軍需産業上位100企業の総収入は大幅に増加し、収入総額は前年比5．9％増の6790億ドルに達したことが明らかになりました。統計データによると、兵器メーカートップ100のうち39社が米国に本社を置き