福岡南署は1日、福岡市南区井尻2丁目で11月27日午後4時ごろ、下校中の小学生と母親が見知らぬ男ら3人組からスマートフォン様のものを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男らは20〜30代のアジア系の外国人、黒系の服装、キャリーバッグ所持。