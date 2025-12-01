明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」は29日、最終節を引き分け、J1昇格を決めました。 8年ぶりの快挙に、県内は祝福ムードに包まれています。 ピーススタジアムで30日に行われた、J1昇格の凱旋報告会。 約5500人のサポーターが集結し、選手らと喜びを分かち合いました。 （高木 琢也監督） 「皆さんにいい報告と、そして笑顔を届けられたこと、本当に感謝してい