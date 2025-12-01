東京都は、都内での火葬料金の高騰を受けた火葬場の実態調査の一環として、きょう（1日）、都の内外の火葬場や自治体118か所に調査票を送付したことを明らかにしました。都内では民間火葬場での火葬料金の値上げが続いていて、都は実態調査などをした上で対応に乗り出すことを明らかにしていました。都はきょう、調査の一環として、▼都内すべての市区町村と公営・民間の火葬場、▼隣接する県にある公営の火葬場とその設置自治体に