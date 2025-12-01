取材に応じるサンウェルズの苗代亮達社長＝2月、東京都港区パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」を各地で運営する東証プライム上場の「サンウェルズ」（金沢市）は1日、苗代亮達社長（52）が会社の運転手サービスなどを約1600万円相当、私的に利用していたと発表した。責任を取って苗代社長が辞任することも明らかにした。同社を巡っては、老人ホーム入居者向けの訪問看護で診療報酬を不正・過剰に請求していた疑い