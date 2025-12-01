日本人旅行客が残したとみられる現金110万ウォンと支援を託す手紙（韓国赤十字社釜山支社提供、共同）【ソウル共同】韓国・釜山の金海国際空港に設置された募金箱から、日本人旅行客が残したとみられる現金110万ウォン（約11万6千円）と、恵まれない子どもへの支援を託す手紙が見つかり韓国で話題になっている。募金箱を管理する大韓赤十字社釜山支社が「国境を超えた温かい心が込められたメッセージが感動を誘った」として1日、