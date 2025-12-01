女優上白石萌歌（25）が1日、東京・よみうりランドで、映画「ロマンティック・キラー」イルミネーション消灯式に登壇した。同映画は、「絶対に恋したくない」女子高生、星野杏子（上白石）を、香月司（なにわ男子・高橋恭平）、小金井聖（FANTASTICS from EXILE TRIBE・中島颯太）、速水純太（INI・木村柾哉）が狙うラブコメディー。一般的に行われるのは点灯式のため、上白石は「前代未聞ですね。点灯式もあまりやったことがない