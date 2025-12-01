大分県大分市佐賀関で起きた大規模火災で11月29日、大分市は被災した住宅街の一部の区域で立ち入り規制を解除しました。 依然として建物が燃えたエリアには入ることが出来ませんが、被害の無かった住宅では生活ができるようになりました。この日は、さっそく自宅に戻り家の片付けなどを行う人の姿が見られました。 大分市佐賀関 ◆渡辺忠孝さん（65）「（きょうから）ここでずっと住みます」「せっかく残ったお