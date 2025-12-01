F1レーサーの角田裕毅（25）が12月1日、Xを更新。F1第23戦カタールGP決勝の結果を振り返った。 「positions gained and points in qatar」と投稿されたのは、レッドブルのユニフォームに身を包んで笑顔を見せる角田の姿とレースコースの写真。角田は15番手からのスタートから徐々に順位を上げ、10位入賞を果たした。 【画像】レッドブルのユニフォームに身を包ん