神奈川・横須賀市で「水道管が破裂した」などと通報があり、道路が冠水しました。冠水した交差点を走る車。車が通り過ぎると、濁った水が広がっていきます。記者「交差点が冠水して、地面が見えなくなってしまっています」1日午後2時半ごろ。神奈川県横須賀市で通行人から「水道管が破裂している」などと通報がありました。住宅と海岸をつなぐ、この道路。なぜ、水道管が破裂したのでしょうか。横須賀市によりますと、現場では老朽