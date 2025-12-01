12月1日、24歳の誕生日を迎えられた天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。戦後80年の慰霊の旅や海外公式訪問など、活動の幅を広げられた1年となりました。■“初めて尽くし”23歳の1年間天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。12月1日、24歳の誕生日を迎えられました。愛子さまにとって“初めて尽くし”となった23歳の1年間。去年3月に大学を卒業し、日本赤十字社での勤務も2年目に。成年皇族として、さまざまな公務も経験されてきました。2