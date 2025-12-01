巨人・坂本勇人内野手（３６）が１日、都内でトークショーを開催した。十数年ぶりというトークショー。司会者からのＱ＆Ａのコーナーでは、生まれ変わるなら何になりたいかという問いには「大谷翔平！」と即答していた。大谷になりたい理由について「野球選手なら誰もが言うんじゃないですか。この１、２年はちょっと（活躍が）ヤバいですね。日本の選手で、アメリカであれだけホームランを打てるって、誰も想像していなかった