巨人・坂本勇人内野手（３６）が１日、都内でトークショーを開催した。十数年ぶりに行ったというトークショーでは、司会者からのＱ＆Ａコーナーで流れ星に願い事をするならばという問いに「結婚相手」と答えると、場内からは悲鳴が上がっていた。結婚については「すぐにじゃなくて良いんで、いつかは」と話した坂本。「１人は別に苦じゃないですね。でも、何か子どもがいっぱいいて、にぎやかな家庭が良いですね」と理想の家族