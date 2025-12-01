山形出身の歌手、朝倉さや（33）が1日、インスタグラムを更新。結婚したことを報告した。朝倉は「皆様いつも応援いただき、ほんっってんありがとさまです」と書き出し、「私事で大変恐縮なのですが、結婚しました事をご報告します」と報告した。そして「これからも日々挑戦、勉強しながら真っ直ぐに歌を歌い続けていきますので、一緒に大行進し続けてくれたら嬉しいです。年末年始にお会いできる事楽しみにしています」と思いをつ